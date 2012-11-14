Global Integrity: Азарову подарували машину, повну квітів і рідкісних книг

Міжнародна неурядова організація Global Integrity оприлюднила щорічну доповідь про корупцію в Україні, в якій йдеться, що антикорупційні закони в нашій країні погано застосовуються на практиці.

Експерти зафіксували високий рівень корупції в правовій системі, явища "блату" і "кумівства" при призначенні на відповідальні посади, повідомляє «КоммерсантЪ – Украина».

Звіт "Global Integrity Report: 2011" фіксує прояви корупції в органах влади, судовій системі, правоохоронних органах, а також розповідає про реалізацію антикорупційних реформ у 31 країні.

Оцінюються 325 різних показників за шкалою від 0 до 100. Україна, згідно з документом, одержала суперечливі оцінки. Так, рівень розвитку законодавчої бази становив 83 бали, але ступінь реалізації законів було оцінено лише у 48.

"Ми вивчаємо те, що написане в нормативно-правових актах і як це діє на практиці. В Україні прийнято багато законів для боротьби з корупцією, але їх імплементація вкрай низька", - повідомив керівник проектів Global Integrity Марко Томічич і додав, що дані звіту використовуються великими міжнародними організаціями, зокрема, Міжнародним валютним фондом і ООН.

Global Integrity - міжнародна некомерційна організація, заснована у 1999 році у Вашингтоні. Працює більш ніж з 1300 експертами у 100 країнах, відстежуючи глобальні тренди у сфері боротьби з корупцією. Результати досліджень наводяться у щорічних звітах.

Одним з головних недоліків України експерти вважають відсутність системи інформування про факти корупції (17 балів з 100), зокрема, відсутність "гарячих" телефонних ліній, можливості для чиновників подати анонімну скаргу і захиститися від негативних наслідків. У звіті йдеться, що в органах влади залишається популярним призначення на посаді "по блату", за хабарі і "кумівство", а правдивість задекларованих доходів політиків фактично не перевіряється. "Були зафіксовані факти, коли прем'єр-міністру і міністрам дарували цінні подарунки. Наприклад, 17 грудня 2010 року прем'єр-міністр Микола Азаров одержав автомобіль, повний квітів і рідкісних книг", - стверджується в документі. решта подробиць цього випадку не повідомляються.

За даними аналітиків, громадяни України і журналісти регулярно стикаються з труднощами доступу до публічної інформації (можливість доступу до інформації оцінюється у 68 балів). Зокрема, недостатньо даних про фінансування політичних партій (24 бали), про активи суддів (32 бали), про фінансову документацію державних підприємств (49 балів).

У Global Integrity також відзначили, що в Україні політизуються правоохоронні органи. "Їх керівництво призначається президентом, а начальників департаментів міняють у разі зміни головного керівника", - зазначається у звіті.

Окрім іншого, експерти відзначають низьку ефективність роботи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і стверджують, що близько 70% скарг громадян відхиляються апаратом Омбудсмана, а 40% відповідей містять лише вказівки "куди йти і до кого звертатися".

У Міністерстві юстиції дані доповіді вважають "застарілими", які не мають "користі". "З 2011 року в нашій країні істотно змінилася законодавча база, і тому висновки Global Integrity не можна вважати об'єктивними. У звіті допущено чимало помилок. Наприклад, зазначається, що громадяни не можуть інформувати про факти корупції, але хто заважає їм подзвонити в міліцію? Крім того, обливається брудом ім'я прем'єр-міністра і багатьох інших поважних людей. Мабуть, аналітики ґрунтувалися на чутках з інтернету і жовтої преси", - сказав заступник міністра юстиції Дмитро Ворона.

Менеджер Global Integrity Керрі Голден заявила, що інформація для доповіді береться з різних джерел і, отже, є об'єктивною: "Аналітики використовують в роботі дев'ять джерел, з яких два - неурядові організації, один - ЗМІ, а решта - персональні інтерв'ю з представниками державних органів, бізнесменами і простими громадянами".

"Звіти публікуються з деякою затримкою, тому що аналітикам необхідний час для їх складання, - додав М.Томічич. - Представники влади різних країн рідко погоджуються з критикою, але в даних доповіді треба шукати підказки для подальшого розвитку".