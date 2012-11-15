Дружина Луценка апелює до Азарова

Після оприлюднення звіту Європейського комітету Ради Європи з попередження тортур і жорстокого поводження уряд України «має довести на ділі задекларовані прагнення на шляху до Європи у сфері дотримання прав людини». Про це заявила дружина екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Ірина Луценко, коментуючи оприлюднений учора звіт Європейського комітету РЄ з попередження тортур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», знадобилося майже два роки, аби нелікування та ненадання належної медичної допомоги Ю.Луценку були визнані як тортури. «Українська влада весь цей час імітувала опікування здоров’ям незаконно ув’язненого Ю.Луценка, постійно звітуючи про «задовільний стан здоров’я» екс-міністра: і під час 32-денного голодування, і під час 15-годинних судових засідань із неодноразовим викликом «швидкої допомоги», і під час оприлюднення реальних діагнозів від цирозу печінки до гепатиту», - наголосила І.Луценко.

За її словами, навіть Комітет у своєму звіті чітко вказує, що саме «тюремна адміністрація несе відповідальність за охорону здоров'я всіх ув'язнених; всі можливі зусилля повинні бути зроблені, щоб гарантувати, що точний діагноз буде негайно встановлений і що адекватне лікування, яке вимагає стан здоров'я особи, надається всім ув'язненим».

«Про це неодноразово наголошували і адвокати екс-міністра. Нагадаю, що і омбудсмен Валерія Лутковська чітко заявила про відповідальність виключно Державної пенітенціарної служби за життя усіх без виключення ув’язнених», - нагадала І.Луценко.

«Комітет із попередження тортур зазначив і про значні затримки в організації спеціалізованих медичних оглядів за межами пенітенціарних закладів, тому настійно закликав українську владу вжити всі необхідні заходи для забезпечення того, щоб у майбутньому всі в'язні, які потребують фахового лікування, потрапляли до лікарні без невиправданої затримки», - зазначила дружина політв’язня.

Вона нагадала, що захист екс-міністра неодноразово звертався як до Печерського райсуду, так і до адміністрації Менської ВК №91, де нині відбуває покарання політик, про необхідність госпіталізації Ю.Луценка до спеціалізованого стаціонарного медичного закладу для проходження не лише обстеження, а й обов’язкового лікування. «Але наші звернення не були почуті жодного разу», - додала вона.

«У своєму звіті Європейський комітет наголосив і на жорстких обмеженнях у спілкуванні заарештованих із зовнішнім світом. Багатьом арештантам не дозволяється: приймати будь-яких осіб, які не є їхнім адвокатом; здійснювати телефонні дзвінки протягом тривалого часу. Саме така позиція авторитетної організації підкріплює наші постійні заяви про порушення права Ю.Луценка на зустрічі із адвокатами, захисниками, іншими особами, як висловлюють бажання зустрітися із ув’язненим політиком», - наголосила І.Луценко.

«Я упевнена, що такий звіт Європейського комітету Ради Європи з попередження тортур і жорстокого поводження вже сприйнятий світом як беззастережний доказ нелюдського поводження із українськими політв’язнями, який не потребуватиме додаткових підтверджень», - наголосила І.Луценко.

За її словами, цим звітом доведено, що ані Президент України як гарант дотримання прав усіх українців, ані Міністерство охорони здоров’я як державна структура по збереженню здоров’я українців не виконують своїх функцій та обов’язків перед своїми громадянами та зобов’язання перед міжнародним організаціями.

«Тепер український уряд, до якого спрямований цей звіт, має довести на ділі задекларовані прагнення на шляху до Європи у сфері дотримання прав людини», - наголосила дружина екс-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Європейський комітет Ради Європи з попередження тортур і жорстокого поводження оприлюднив свій звіт, складений за результатами відвідування ряду виправних установ спеціалістами Комітету з 29 листопада по 6 грудня 2011 року.

Зокрема, у звіті експерти організації підкреслили, що тюремна влада несе відповідальність за охорону здоров'я всіх ув'язнених і повинна докласти всіх зусиль, щоб забезпечити негайне встановлення точного діагнозу хворих ув’язнений та надання адекватного лікування всім ув’язненим. У зв’язку з цим особливу занепокоєність Комітету викликало лікування та медичне обстеження Юрію Луценка, Юлії Тимошенко та Валерія Іващенка.