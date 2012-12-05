Щоб вирішити, як лікувати Луценка, скличуть колегію лікарів

Про це УНІАН повідомив заступник головного лікаря Микола Колос.

За його словами, Ю.Луценко проходить обстеження, за результатами якого буде призначено відповідне лікування. Висновки обстеження вивчатиме спеціальна комісія, створена в управлінні охорони здоров'я Чернігівської ОДА.

"Поки що висновків немає", - сказав М.Колос. За попередніми даними, лікарі стан здоров'я Ю.Луценка оцінюють як задовільний. Хоча його дружина Ірина Луценко повідомляла журналістам, що чоловік постійно вживає знеболювальне.

Водночас, в Управлінні Державної пенітенціарної служби в області вказують, що термін обстеження і перебування Ю.Луценка у лікарні поки що не відомий.

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 грудня Ю.Луценка перевезли до гастроентерологічного відділення Чернігівської обласної лікарні із Менської колонії.

За даними прес-секретаря "Народної самооборони" Лариси Сарган, "про лікування мова поки що не йде, тільки чергове обстеження".

Дружина екс-міністра повідомила, що стан Ю.Луценка «дуже поганий, крім інших хвороб, у нього є підозра на дуже серйозне захворювання кишечнику".

За повідомленням ДПтС, Ю.Луценко погодився на пропозиції лікарів щодо госпіталізації для проходження медичного обстеження, про що дав відповідну письмову згоду.