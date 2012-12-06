Тюремники кажуть, що Луценко стаціонарного лікування не потребує

Про це повідомляється на сайті ДПтСУ.

У повідомленні зазначається, що протягом останніх трьох днів Ю.Луценко пройшов комплексне медичне обстеження в Чернігівській обласній клінічній лікарні.

«Згідно з висновками лікарів за результатами проведених обстежень стан здоров'я засудженого визнано задовільним, та спостерігається позитивна динаміка змін, у порівнянні з попереднім обстеженням. У висновку медичної комісії лікарі констатують той факт, що підстави для стаціонарного лікування Ю.Луценка наразі відсутні», - зазначили у прес-службі ДПтСУ.

Крім того ДПтС повідомляє, що «лікарі Чернігівської обласної клінічної лікарні надали свої рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування засудженого, які за згодою самого Ю. Луценка будуть здійснюватись медперсоналом медичної частини Менської виправної колонії».

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Також ДПтСУ інформує, що «від однієї з рекомендацій, яка пов'язана з місцевим втручанням, засуджений відмовився».

«Отже, відповідно до висновків медкомісії через відсутність будь-яких показань щодо стаціонарного лікування, а також у зв’язку з відмовою від медичної маніпуляції (що не є обов'язковою, а здійснюється в плановому порядку за бажанням пацієнта) сьогодні Ю.Луценка було повернуто до Менської виправної колонії», - повідомили у ДПтСУ і додали, «у разі, якщо засуджений висловить бажання провести запропоновану лікарями маніпуляцію, його буде доставлено до Чернігівської обласної клінічної лікарні для її проведення».