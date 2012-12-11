Головне за день: огляд топ-новин

Негода і останні приготування до завтрашнього старту нової Верховної Ради, - ось тільки частина топ-тем сьогоднішнього дня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter