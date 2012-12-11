Головне за день: огляд топ-новин
19:53, 11 грудня 2012Політика
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Негода і останні приготування до завтрашнього старту нової Верховної Ради, - ось тільки частина топ-тем сьогоднішнього дня.
Більш повна картина - в нашому огляді:
В Україні через негоду залишився без світла 191 населений пункт
ЗМІ: В американської влади був мотив відкликати візу Кузьміна
Київ стоїть у жахливих заторах: 10 балів з 10 можливих
У Києві дерева покалічили людей
Ще одному українцю дали політичний притулок закордоном
«УДАР» визначився з головою фракції у ВР
Аваков ступив на українську землю
Регіонали пропонуватимуть на посаду голови ВР Рибака
Єфремов далі керуватиме фракцією ПР
Лист Кузьміна Обамі у США називають «ганьбою української дипломатії»
Суд спростував провину українських військових у катастрофі російського Ту-154
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