Головне за день: огляд топ-новин

19:53, 11 грудня 2012
Політика
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Негода і останні приготування до завтрашнього старту нової Верховної Ради, - ось тільки частина топ-тем сьогоднішнього дня.

Більш повна картина - в нашому огляді:

В Україні через негоду залишився без світла 191 населений пункт

ЗМІ: В американської влади був мотив відкликати візу Кузьміна

Київ стоїть у жахливих заторах: 10 балів з 10 можливих

У Києві дерева покалічили людей

Ще одному українцю дали політичний притулок закордоном

«УДАР» визначився з головою фракції у ВР

Аваков ступив на українську землю

Регіонали пропонуватимуть на посаду голови ВР Рибака

Єфремов далі керуватиме фракцією ПР

Лист Кузьміна Обамі у США називають «ганьбою української дипломатії»

Суд спростував провину українських військових у катастрофі російського Ту-154

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