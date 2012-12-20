Київраду стереже рекордна кількість «Беркуту»

Як повідомляє ТСН, наразі приміщення Київради знаходиться в оточенні автобусів із "Беркутом".

Навколо будинку на Хрещатику перебуває рекордна за останні кілька років кількість правоохоронців.

Зокрема, о 10 годині повинно розпочатися засідання Київради, на якому, зокрема, депутати мають намір голосувати за кілька резонансних земельних питань.

Нагадаємо, місяць тому громадські активісти спробували потрапити на засідання Київради, тому що таке право надає закон, але тоді охорона мерії викликала правоохоронців, на входах до приміщення виникла штовханиня, і доступ до мерії був заблокований.