В Батьківщині обіцяють показати фінансування партії

Про це повідомив депутат від "Батьківщини" Сергій Пашинський в ефірі 5 каналу, коментуючи розслідування ГПУ щодо фінансування партії "Батьківщина".

"Я хотів би звернути увагу на інсинуації Кузьміна, бо у нас три виборчі кампанії провів інший суб'єкт "Блок Юлії Тимошенко". БЮТ мав свій рахунок, із якого фінансувалась кампанія", - зазначив він.

"Рахунок останньої парламентської кампанії він контролюється ЦВК, де більшість у Партії регіонів. Де в них є доступ до цієї інформації. Більше того, прокуратура витребувала ці дані", - розповів депутат.

При цьому відповідаючи на питання, чому "Батьківщина" не вивісить на своєму сайті звітність про фінансування партії, як це роблять, наприклад, у США, Пашинський заявив, що розгляне це питання.

"В принципі це не є якась таємниця, і я це питання, яке ви задали мені, управлінським чином розгляну", - уточнив він.

Українська правда