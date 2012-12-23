Завтра в колонію до Луценка приїде суд

Завтра, 24 грудня, о 10.00 в залі судових засідань Менської виправної колонії №91 відбудеться засідання суду з розгляду клопотання адвокатів екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка щодо його звільнення від подальшого відбування покарання через стан здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народна самооборона", клопотання з приводу необхідності звільнення Ю.Луценка подали адвокати Олексій Баганець, Ігор Фомін та Ігор Балик у порядку ст. 539 КПК.

Головуючий у судовому засіданні - суддя Менського районного суду О.Савченко.

Довідка УНІАН. Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

31 серпня Ю.Луценка доставили до Менської колонії № 91, де він відбуває покарання.