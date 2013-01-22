Головне за день: огляд топ-новин

Сьогодні – День Соборності України

За традицією прості українці утворили живий ланцюг через міст Патона, а перші особи держави поклали квіти до пам’ятників Шевченку і Грушевському.

Тимошенко не визнає звинувачень у вбивстві і продовжує акцію непокори

На брифінгу донька екс-прем'єра розповіла, що її матір не погоджується з обвинуваченнями на її адресу. Євгенія також додала, що Юлія Тимошенко почала скаржитися на біль у серці.

МЗС України не вважає Тимошенко загрозою саміту Україна-ЄС

МЗС України не бачить загрози відміни саміту Україна - ЄС, запланованого на 25 лютого, у зв'язку з новими звинуваченнями на адресу екс-прем'єра країни Юлії Тимошенко.

В Україні оголошено штормове попередження

Як повідомляє гідрометцентр, 23 січня на дорогах України, крім південної частини, ожеледиця, тому ДАІ радить водіям побути пішоходами на час негоди.

Янукович упевнений, що цього року Україна стане на крок ближче до мети

Президент України висловив переконання, що цього року Україна наблизиться до сім’ї європейських народів. У своєму виступі Янукович також закликав політичні сили до примирення заради реформ і оновлення України.

КВУ: в округах, де будуть перевибори, вже скупляють голоси

У п’яти мажоритарних округах, де мають бути призначені перевибори народних депутатів, деякі кандидати вже почали «будувати піраміди» зі скуповування голосів виборців, заявили у Комітеті виборців України.

Кличко подав до суду на Рибака

Кличко позивається до голови Верховної Ради Володимира Рибака і вимагає визнати протиправними дії спікера під час голосування за відставку Сергія Арбузова з посади голови НБУ.

ЗМІ: Меладзе взяв на утримання двох дітей збитої ним жінки

За інформацією низки видань, Костянтин Меладзе вирішив утримувати дітей Ганни Пищало, доки вони не досягнуть повноліття, а також задумався про те, щоб піти із шоу-бізнесу.

Тимошенко: При чому до вбивства Щербаня моє прізвище?

Екс-прем'єр заявила, що доведе свою непричетність до вбивства у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня у міжнародних судах.