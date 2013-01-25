Опозиція хоче звільнити глав МВС та СБУ

Опозиція зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про політичну відповідальність міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та голови Служби безпеки України Олександра Якименка за участь правоохоронних органів у політичних переслідуваннях, порушенні прав та свобод громадян.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Проект документа внесений лідерами опозиційних фракцій “УДАРу” - Віталієм Кличко, “Батьківщини” Арсенієм Яценюком і “Свободи” Олегом Тягнибоком 24 січня.

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Проект постанови передбачає направлення Президенту України звернення з вимогою про звільнення В.Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України та О.Якименка - з посади голови СБУ в зв’язку з “грубим порушенням Конституції та законів України, участю у політичних переслідуваннях, порушенні прав та свобод людини і громадянина”.

Автори документа вважають, що перебування зазначених осіб на посадах міністра внутрішніх справ та голови Служби безпеки України підриває засади конституційного ладу України, довіру народу України до правоохоронних органів та правоохоронної діяльності в цілому, а також авторитет держави у світі.

“Адже факт політичного характеру переслідувань опозиційних лідерів Юлії Тимошенко і Юрія Луценка та причетність до цього правоохоронних органів держави підтвердили більшість правозахисних інституцій Європи та світу”, - йдеться в документі.

Представники опозиції зазначають, що відповідно до статті 18 Закону України "Про Кабінет міністрів України", член Кабміну може бути звільнений з посади за рішенням Президента України.

“У зв’язку з наведеним, Верховна Рада Україна визнає за необхідне звернутися до Президента України з вимогою притягнути до політичної відповідальності та звільнити із займаних посад за участь правоохоронних органів у політичних переслідуваннях, порушенні прав та свобод громадян України міністра внутрішніх справ України В.Захарченка та голову Служби безпеки України О.Якименка”, - йдеться в проекті постанови.