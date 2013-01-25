Польський експерт каже, що справа Щербаня - це чіткий сигнал для Європи

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку висловив аналітик польського центру Східних досліджень (OSW) Тадеуш Ольшанський у зв'язку з висуненням Ю.Тимошенко обвинувачень у причетності до вбивства в 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

"Складається враження, що вибір терміну висунення нових звинувачень Юлії Тимошенко є демонстрацією перед самітом Україна-ЄС (25 лютого). Київ таким чином надсилає сигнал, що не може бути мови про жодні поступки в справі лідера опозиції, яку звинувачують у серйозному злочині", - написав аналітик у своєму огляді, текст якого має УНІАН.

Експерт висловив думку, що українська влада через нові обвинувачення розраховує на те, що Євросоюз "перестане захищати" Ю.Тимошенко.

"Можна, однак, очікувати, що реакція західних держав буде протилежною та призведе до погіршення відносин України з ЄС", - написав він.

Т.Ольшанський не виключив можливості того, що влада планує розглядати справу про замовників вбивства Є.Щербаня перед запланованими на 2015 рік виборами Президента, що ускладнить представникам опозиції ведення виборчої кампанії.