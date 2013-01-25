Американські адвокати Ахметова заявили, що він не причетний до вбивства Щербаня

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні адвокатів компанії Akin Gump.

Як наголошується, «раніше, на цьому тижні, суспільні ЗМІ посилалися на деяких політиків і журналістів в Україні, які хибно заявили, що наш клієнт, Р.Ахметов, міг бути причетний до смерті Є.Щербаня та інших бізнесменів на Донбасі України майже два десятиліття тому. Жодних доказів будь-якого роду на підтримку висловлених зловмисних звинувачень не було надано».

Представники Akin Gump заявляють, що впродовж більш як восьми років виступають як адвокати Р.Ахметова. Впродовж цього часу разом із міжнародною консалтинговою компанією «Кролл» «ми вичерпно провели багаторазові розслідування подібних хибних звинувачень. Ми не виявили доказів будь-якого роду, що свідчать про те, що пан Ахметов був причетний до трагічних подій стосовно пана Щербаня та інших бізнесменів. По правді кажучи, деякі із загиблих у 1990-х роках бізнесменів були найближчими друзями пана Ахметова».

Адвокати заявляють, що «провели велику слідчу роботу у відповідь на хибні заяви українських державних діячів, що вводять в оману, щодо переходу комерційних і промислових активів в управління пана Ахметова. Ця робота включала проведення інтерв'ю з численними особами, зокрема, з бізнес-партнерами, менеджерами, родичами і спадкоємцями загиблих бізнесменів, а також збір і аналіз тисяч сторінок документації».

«Наші висновки будуть повністю і офіційно надані в публічному форматі в Україні найближчим часом, - говориться в повідомленні. - Донині, ми чітко стверджуємо, що всі нещодавні звинувачення причетності пана Ахметова до злочинної діяльності майже двадцять років тому будуть представлені такими, що не відповідають дійсності та не грунтуються на фактах».

Як наголошується в повідомленні, «ми живемо в світі фактів і доказів, а не в світі спекуляцій та інсинуацій. Пан Ахметов чітко дав зрозуміти, що він - ділова людина, яка не бере участі в політичних дискусіях ЗМІ. Нещодавнє коло хибних заяв і зловмисних спекуляцій не спровокує його вступити в політичні дискусії. Пан Ахметов завжди захищав і продовжуватиме захищати свою честь і ділову репутацію в правовому полі в Україні та інших країнах».

«Ті особи, які прагнутимуть завдати шкоди репутації пана Ахметова за допомогою хибних звинувачень, нестимуть відповідальність за свої дії відповідно до закону», - говориться в повідомленні адвокатів компанії Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.