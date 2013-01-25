Яценюк стверджує, що Рибак не скликає Раду за вказівкою Януковича

«Про це нам достовірно відомо», - заявив А.Яценюк, повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”.

«Невиконання конституційних вимог опозиції означає параліч парламенту. І Рибак має це розуміти», - підкреслив А.Яценюк.

«Не Янукович є головою парламенту, а Рибак. І йому доведеться нести всю відповідальність», - додав він.

Як повідомлялося, три опозиційні фракції зібрали й 24 січня офіційно передали голові парламенту понад 150 підписів за проведення позачергової сесії для створення ТСК з щодо порушень Конституції при ув’язненні Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, розгляду питання політичної відповідальності голів МВС та СБУ та висловлення недовіри генеральному прокурору.

Згідно з регламентом парламенту, голова Верховної Ради у семиденний термін після отримання такої вимоги має оголосити про скликання позачергової сесії.

Разом з тим спікер В.Рибак сьогодні, 25 січня, заявив, що з проведенням позачергової сесії парламенту виникли складнощі у зв'язку з достовірністю підписів народних депутатів.

Він підкреслив, що розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту не буде підписано, якщо підтвердиться інформація про фальсифікацію підписів деяких депутатів.

Також В.Рибак зазначив, що на позачерговій сесії не буде ухвалено жодних рішень, оскільки у її ініціаторів немає необхідних 226 голосів. Разом з тим, наголосив він, її проведення коштуватиме бюджету 3 млн 672 тис. грн.