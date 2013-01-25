Прем'єр запевняє, що таких провалів, як 2008-го, у гривні не буде

Про це він повідомив у соціальній мережі Фейсбук, відповідаючи на запитання: чи будуть коливання курсу гривні по відношенню до долара/євро, чи ж протягом 2013 року буде відносна стабільність курсів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Мені багато разів доводилося висловлюватися з цього приводу, але повторю спеціально для Вас - можете не побоюватися, ніяких курсових провалів, як це було у 2008 році, не буде», - сказав Глава Уряду.