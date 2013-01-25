Митрополит Володимир написав листа керівникам парламентських фракцій

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ, про це йдеться у листах, які Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир направив керівникам депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Митрополит Володимир побажав депутатам «Божої допомоги у відповідальній праці на благо народу України та висловив сподівання, що народні депутати України у своїй діяльності керуватимуться, зокрема, інтересами забезпечення свободи совісті, зміцнення духовності і моральності суспільства, враховуватимуть позицію Церкви та віруючих громадян».

Від імені Церкви Митрополит Володимир підтримав створення у Верховній Раді України міжфракційного депутатського об'єднання "За сприяння свободі сумління", висловивши впевненість, що його діяльність сприятиме духовному відродженню українського суспільства, забезпеченню реалізації прав віруючих громадян і релігійних організацій, досягненню ефективного співробітництва між законодавчою владою та релігійною громадськістю України в інтересах розбудови держави на засадах високоморальних євангельських цінностей.

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Також у своєму листі Предстоятель Церкви підкреслив необхідність налагодження ефективнішого діалогу між представниками вищого законодавчого органу та церковною спільнотою з метою захисту прав громадян і сприяння подальшій гармонізації державно-церковних відносин в Україні, запропонувавши керівникам фракцій проведення регулярних консультацій з представниками Церкви з приводу законопроектів, що стосуються питань діяльності релігійних організацій, прав і свобод віруючих громадян. При цьому УПЦ готова сприяти проведенню таких обговорень і у форматі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Також Митрополит Володимир висловив готовність до зустрічі з членами депутатських фракцій з метою обговорення нагальних питань подальшого розвитку державно-конфесійних відносин в Україні.