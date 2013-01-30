Громадська рада при КМДА каже, що вчорашній збір був легітимним

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили на прес-конференції у Києві голова всеукраїнського громадського об'єднання «Фундація молодих лідерів України», секретар вчорашніх зборів Громадської ради Роман Хорольський, секретар ініціативної групи з підготовки проведення зібрання, представник всеукраїнського громадського об'єднання “Молодь! Громада! Влада!” Олександр Зінченко і голова лічильної комісії вчорашніх установчих зборів, голова всеукраїнського благодійного об'єднання «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголю» Сергій Харченко.

За словами Р.Хорольського, незважаючи на намагання сторонніх осіб у масках, які «прийшли та вчинили «бєспрєдел» у залі засідань», учасники установчих зборів змогли обрати особистий склад нової Громадської ради при КМДА із 45 осіб. Було проведено рейтингове голосування з використанням бюлетенів. У роботі зборів взяли участь представники близько 500 громадських організацій столиці, яким було роздано під підпис 412 бюлетенів. Із скриньок для голосування дістали 350 бюлетенів, з яких недійсними визнано 55.

Як підкреслив голова лічильної комісії, жодний бюлетень не постраждав через події у залі, вони збережені і можуть бути підтвердженням законності обрання нових членів Громадської ради.

Р.Хорольський наполягає, що підготовка та проведення зборів, голосування проходили у правовому полі, були дотримані всі вимоги, встановлені законодавством.

“У нас на сьогодні є всі докази про те, що збори Громадської ради 29 січня проведені легітимно. На цей момент всі документи, згідно з процедурою, будуть передані у КМДА. Там їх перевірять”, - зазначив С.Харченко.

Як повідомив О.Зінченко, до нового складу ради увійшли такі відомі кияни, як один з братів Капранових, плавець Денис Силантьєв, голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник, актор і народний депутат Богдан Бенюк (його делегував Інститут громадянського суспільства і він є представником ВО “Свобода”).

О.Зінченко сказав, що зараз не може оголосити весь список, оскільки той має пройти процедуру затвердження у КМДА, але як тільки це відбудеться, його оприлюднять на сайті КМДА, де також оприлюднять протокол вчорашніх зборів з результатами голосування.

Як повідомив секретар установчих зборів, усі події у будівлі Головпоштамту зафіксовані на відео і будуть, в разі потреби, передані до правоохоронних та інших органів для підтвердження законності зборів та встановлення тих осіб, які намагалися їх зірвати і хто винний у побитті людей. Ці ж відеоматеріали були продемонстровані журналістам під час прес-конференції.

Р.Хорольський також повідомив, що всі документи по цих зборах, включаючи підписаний лічильною комісією протокол підрахунку голосів і протокол установчих зборів, планується передати у КМДА вже сьогодні.

“Після всіх цих подій ми визначились в нашій ініціативній групі, в нашому “штабі”, що будемо протистояти будь-яким політичним силам, всякому тиску влади, всяким хуліганським проявам, щоб проявити активну громадянську позицію киян, які нас обрали в Громадську раду. Тому що за нами стоїть 500 організацій, а в кожну з них входять тисячі людей. Тобто ми представляємо півмільйона людей, які проголосували за нас та вважають нас достойними. Тому ми будемо відстоювати інтереси киян, чого б нам це не вартувало... І ми будемо йти до кінця. Ми не будемо терпіти такий “бєспредєл”, - наголосив О.Зінченко.

Він висловив сподівання, що Громадська рада вже найближчим часом розпочне свою роботу.

За словами Р.Хорольського, рада готова тісно працювати зі ЗМІ.

Щодо того, з яких причин “свободівці” намагалися вчора зірвати установчі збори, Р.Хорольський висловив переконання, що “Громадська рада - це ініціативно-дорадчий орган з правом громадського контролю. Очевидно, дані народні депутати у зв'язку з відсутністю досвіду роботи в таких органах помилково сприйняли, що тут вирішують й обирають на посади якихось чиновників, де розділяють бюджетні кошти. Очевидно, це стало причиною - необізнаність народних обранців”.

Учасники прес-конференції пояснили перенесення дати установчих зборів тим, що намагалися в останній момент знайти приміщення, яке б вмістило всіх представників громадських організацій, які пройшли реєстрацію.

Зокрема, за словами О.Зінченка, спочатку знайшли зал на 300 місць, але потім домовились про можливість провести засідання у будинку Головпоштамту, де зал розраховано на більш як 500 місць, але довелося змінити дату.

Як повідомляв УНІАН, за даними ВО «Свобода» «28 січня відбулися установчі збори з обрання Громадської ради при КМДА. Головою ради було обрано «свободівця» Володимира Свєнтицького, також визначено заступників голови. Протокол з відповідними рішеннями департамент КМДА відмовився зареєструвати. Свої дії чиновники мотивували відсутністю на засіданні членів провладної ініціативної групи та звіту попереднього голови Громадської ради. Однак, чому члени ініціативної групи не з‘явилися на засідання, залишилося загадкою, адже саме вони призначили збори на цей день».

29 січня на зборах зі створення Громадської ради «протягом кількох годин через постійну колотнечу «ініціативна група» не змогла ухвалити жодного рішення», заявили у ВО «Свобода».

Разом з тим, секретар зборів Р.Хорольський заявив, що представники ВО “Свобода” зірвали установчі збори з формування Громадської ради 29 січня. За його словами, робота зборів була призупинена через події, що почали відбуватися після приходу людей, яких супроводжував народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко.

Р.Хорольський стверджував, що його та голову зборів побили люди в масках, яких супроводжував А.Іллєнко. Також Р.Хорольський заявив, що «свободівці» влаштували сутички у приміщенні, де проходили збори.

Також учасники установчих зборів з формування Громадської ради при КМДА, що проходили у Головпоштамті, стверджували, що захід відбувся законно.

Сьогодні, 30 січня, народний депутат Олександр Бригинець повідомив, що разом з іншими народними депутатами від «Батьківщини» та ВО «Свобода» зустрівся з головою КМДА Олександром Поповим з приводу ситуації навколо Громадської ради. За інформацією депутата, було досягнуто домовиленості проаналізувати все у понеділок, 4 лютого, після отримання висновків юристів.