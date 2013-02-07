Власенко: Казки діда Рената продовжуються

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після завершення засідання суду, який переніс на 13 лютого допит свідка у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня через відмову Ю.Тимошенко брати участь у судовому засіданні в режимі відео-конференції.

За словами С.Власенка, найближчим часом до Ю.Тимошенко приїдуть німецькі лікарі, які нададуть чергові рекомендації щодо її лікування. Крім того, захисник зазначив, що він мав розмову з Ю.Тимошенко, а також з її донькою щодо стану здоров’я підзахисної.

“Стан здоров’я Юлії Володимирівни дійсно погіршився. І я не бачу медичних можливостей доставки Юлії Тимошенко, якщо не застосовувати при цьому тортури”, - сказав С.Власенко.

Коментуючи перебіг подій в ході сьогоднішнього судового засідання, він зазначив, що “насправді сьогоднішнє судове засідання підтвердило, що вчорашнє засідання було незаконним і нелегітимним. І якби вчора захист не наполягав на елементарних речах, суд продовжив би порушення”.

Разом з тим С.Власенко висловив переконання, що допит свідка на стадії досудового слідства в судовому засіданні є незаконною дією. Крім того, він повідомив, що виходячи із показів цієї особи, з якими сторона захисту змогла ознайомитися, можна дійти висновку, що ця людина не має жодного відношення до справи.

“Це людина, яку Юлія Тимошенко ніколи не бачила, ніколи не спілкувалась. Це людина, яка не мала жодного комерційного стосунку з компанією (мається на увазі ЄЕСУ - УНІАН)...”, - зазначив С.Власенко, додавши, що це говорить про те, що «казки діда Рената” продовжуються.

Як повідомлялося, сьогодні, 7 лютого, Печерський районний суд Києва переніс на 13 лютого допит свідка у справі про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, що планувався за участю екс-прем'єра Ю.Тимошенко у режимі відеоконференції.

Ю.Тимошенко відмовилася брати участь по відеозв'язку в допиті свідка у справі Є.Щербаня, в причетності до якої її підозрюють. Вона пояснила, що не встигає підготуватися до засідання, і попросила суд перенести проведення слідчих дій (допит свідка з її участю) на два-три тижні, повідомили в ДПтС.

Крім того, захисник Ю.Тимошенко заявив, що екс-прем'єр наполягає на особистій присутності в залі засідань київського суду під час допиту свідків, а не за допомогою відеозв'язку.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення влади при підписанні в 2009 році газової угоди з Росією. Наприкінці 2011 року екс-прем'єр була етапована в Качанівську колонію до Харкова, однак з травня 2012 року Ю.Тимошенко перебуває в харківській лікарні через погіршення стану здоров’я.