ЗМІ: Пабата перевозять в Німеччину

Лідера фракції ГАК в Київраді Олександра Пабата, який постраждав від вибуху петарди, сьогодні перевозять на лікування до Німеччини. Про це газеті "Сегодня" повідомило джерело в Київраді.

"Саша на добу був відключений від системи штучного вентилювання легенів. Це потрібно, що в легенях не було застою. Крім того, його сьогодні виводили зі стану штучної (медикаментозної) коми, в якій його тримають, щоб запобігти негативним впливам на кору головного мозку ", - сказало виданню джерело.

Медики оцінюють стан Пабата, як такий, що допускає транспортування за кордон. Лікарі кажуть, що він буде бачити: питання про видалення другого ока вже не стоїть.