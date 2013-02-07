На лютий у Януковича намічено кілька закордонних візитів
18:18, 07 лютого 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович у лютому планує здійснити кілька закордонних візитів.
Сергій Льовочкін поспілкувався з журналістами
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.
Зокрема, 12-14 лютого планується державний візит Президента України до Туркменістану.
19 лютого на запрошення Президента Польщі Броніслава Коморовського В.Янукович відвідає місто Вісла з робочим візитом. На цю зустріч також запрошено Президента Словацької Республіки Івана Гашпаровича.
25 лютого Президент планує взяти участь у саміті Україна-ЄС в Брюсселі, повідомив С.Льовочкін.
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