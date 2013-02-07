На лютий у Януковича намічено кілька закордонних візитів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

Зокрема, 12-14 лютого планується державний візит Президента України до Туркменістану.

19 лютого на запрошення Президента Польщі Броніслава Коморовського В.Янукович відвідає місто Вісла з робочим візитом. На цю зустріч також запрошено Президента Словацької Республіки Івана Гашпаровича.

25 лютого Президент планує взяти участь у саміті Україна-ЄС в Брюсселі, повідомив С.Льовочкін.