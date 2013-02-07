Фюле: ЄС стурбований останніми подіями довкола Луценка і Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав комісар ЄС з розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюле під час виступу перед викладачами і студентами Києво-Могилянської академії.

“Європейський Союз стурбований останніми подіями довкола Юрія Луценка і Юлії Тимошенко, розслідуваннями, що зачіпають близьких соратників екс-прем’єр-міністра, а також загальним політичним контекстом в країні”, - сказав Ш.Фюле.

Він повідомив, що його вчорашня розмова зі спостерігачами від Європейського парламенту в Україні - колишнім Президентом Польщі Олександром Квасневський та екс-президентом Європарламенту Петом Коксом - не вперше навела його на думку про невідкладність розв’язання цієї проблеми.

Єврокомісар також зазначив, що не варто недооцінювати того значення, якого уряди, парламенти і громадська думка країн членів ЄС надають ситуації, що склалася в Україні, а також потребі розв’язання проблем застосування вибіркового правосуддя та запобігання виникненню подібних ситуацій у майбутньому.