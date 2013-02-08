Комуністи хочуть примусово лікувати алкоголіків та наркоманів у психлікарнях

Як ідеться у пояснювальній записці до розміщеного на сайті Верховної Ради законопроекту, за останні роки в Україні продовжується зростання алкоголізації населення, при цьому фахівці вважають, що реальна кількість залежних від алкоголю приблизно у 8 разів більша, ніж та, яка зареєстрована офіційно.

Автори законопроекту відзначають, що відповідно до чинної в Україні Міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті розлад алкоголізм віднесено до класу психічних розладів.

При цьому медичну наркологічну допомогу хворим на алкоголізм здійснюють лікарі-наркологи у наркологічних лікувальних закладах. Тоді як не завжди лікарі-наркологи мають спеціалізацію за фахом “Психіатрія”, тобто є водночас і лікарями-психіатрами, які можуть колегіально приймати рішення з питань, пов'язаних з наданням психіатричної (а саме наркологічної) допомоги, відзначається у пояснювальній записці.

«Регламентація норм надання наркологічної допомоги у примусовому порядку стане гарантією того, що головним змістом цього заходу буде саме лікування, а не ізоляція хворого», - вважають автори законопроекту.

Згідно із законопроектом, стане можливою госпіталізація особи до психіатричного закладу в примусовому порядку за умов, якщо її обстеження або лікування можливі лише у стаціонарних умовах, та при встановленні в особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона неспроможна усвідомити шкоду вживання алкоголю, наркотичних та не внесених до державного переліку наркотиків речовин і відмовляється від госпіталізації у добровільному порядку.

Законопроект встановлює також нові визначення термінів “психічні розлади”, “тяжкий психічний розлад”, “комісія лікарів-психіатрів”. Підкреслюється, що розлади внаслідок вживання алкоголю, наркотичних та не внесених до державного переліку наркотиків речовин належать до психічних розладів і тяжких психічних розладів та пропонується надати можливість лікарям-наркологам колегіально приймати рішення з питань, пов'язаних з наданням психіатричної допомоги.

Як відзначила у коментарі газеті «КоммерсантЪ – Украина» (№ 20 від 8 лютого) І.Спіріна, лікування алкоголіків лікарями-наркологами є неефективним, тому що це психічне захворювання.

Вона додала, що госпіталізувати можна буде людину за наявності яскраво виражених психічних розладів: галюцинацій, марення, агресивної поведінки.

Водночас, директор Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ Анатолій Вієвський переконаний, що алкоголізм і психічні розлади - речі принципово різні. "Пацієнтам наркологічних клінік проводять детоксикацію організму, дають стабілізуючі препарати. Душевнохворих лікують зовсім іншими ліками. І лікувати їх слід окремо", – сказав він.

На думку А.Вієвського, вирішити проблему алкоголізму може "підвищення культури споживання алкогольних напоїв по країні в цілому". Він також стверджує, що частка хворих з серйозними алкогольними залежностями серед пацієнтів наркологічних клінік становить 5-7%.

"Всі решта - це ті, хто страждає від звичайного сп'яніння - випив, сп'янів, і починаються конфлікти на алкогольному грунті, бійки, асоціальні дії, злочину. Психіатрія тут ні при чому", – наголосив А.Вієвський.

Неоднозначною запропоновану ініціативу вважають й експерти. "Питання про примусове лікування дуже спірне. Є навіть практика Європейського суду з прав людини, яка засуджує такі речі. Все треба вирішувати індивідуально, в залежності від конкретної ситуації. Примусове лікування виправдане, тільки якщо людина становить небезпеку для суспільства", - заявив керівник секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини Богдан Крикливенко.