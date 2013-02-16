У ВР передумали проводити Погоджувальну раду
13:50, 16 лютого 2013Політика
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Скасовано заплановане на 18 лютого засідання Погоджувальної ради ВР.
У ВР передумали проводити Погоджувальну раду
Засідання Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради, анонсоване на понеділок, 18 лютого, не відбудеться.
Про це повідомляє прес-служба парламенту.
Як відомо, 19 -22 лютого, згідно з календарним планом проведення другої сесії ВР сьомого скликання, мають відбуватися пленарні засідання парламенту.
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