У ВР передумали проводити Погоджувальну раду

Засідання Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради, анонсоване на понеділок, 18 лютого, не відбудеться.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Як відомо, 19 -22 лютого, згідно з календарним планом проведення другої сесії ВР сьомого скликання, мають відбуватися пленарні засідання парламенту.

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Народні депутати від опозиції з 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи персонального голосування. Депутати від «УДАРу» чергують у сесійній залі і вночі.