20 лютого 2013 року о 10:00 відбудеться прес-конференція

з нагоди Всесвітнього дня соціальної справедливості на тему:

«Діяльність столичної служби зайнятості з надання послуг соціально незахищеним киянам»

Учасники прес-конференції:

• Сухомлин В.Б. – директор Київського міського центру зайнятості;

• Костриця В.І. – координатор Міжнародної організації праці в Україні;

• керівники районних центрів зайнятості м. Києва;

• представники соціальних партнерів Київського міського центру зайнятості.

Порядок денний:

1. Виступ координатора Міжнародної організації праці в Україні Костриці В.І.: «Про проголошення Всесвітнього дня соціальної справедливості, його мету та діяльність МОП у світі та Україні».

2. Виступ директора Київського міського центру зайнятості Сухомлина В.Б.: «Про діяльність столичної служби зайнятості для соціально незахищених киян».

Прес-конференція відбудеться в прес-центрі Інформаційного агентства «НАШ ПРОДУКТ». В залі надаються послуги вільного доступу до wi-fi.

Акредитація ЗМІ обов’язкова.

Акредитація ЗМІ:

Олена Райченко, менеджер зі зв’язків з громадськістю

тел. (044) 593-6144, моб. (096) 920-3336, e.raichenko@ianp.com.ua

Адреса проведення:

м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-центр Інформагентства «НАШ ПРОДУКТ». Схема проїзду наведена за посиланням http://ianp.com.ua/ru/shema.