Єфремов: Ми готові проголосувати як завгодно: бюлетенями, руками, ногами

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов сподівається, що сьогодні на вечір або завтра представники більшості і опозиції досягнуть домовленості про розблокування роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Потихеньку йде зближення позицій, і я сподіваюся, що ми завтра або сьогодні на вечір вийдемо на кінцевий результат рішення», - зазначив О.Єфремов.

На уточнююче питання журналістів, чи буде вже завтра працювати Верховна Рада, він відповів: «Це питання ви повинні поставити панові Кличку. Ми готові були працювати два тижні тому, і всі ці дні пленарного засідання наша фракція в кількості понад 200 осіб присутня в залі і готова до роботи».

За словами О.Єфремова, на засіданнях Погоджувальної ради і нарадах обговорювалося питання, що «ми ухвалимо зміни до регламенту Верховної Ради як закон, де буде визначена відповідальність за персональну роботу народних депутатів у залі і відповідальність за блокування трибуни». Разом з тим він додав, що «всі ці норми закону або прописані раніше, або існують в розпорядженнях голови Верховної Ради».

«Ми готові проголосувати як завгодно: бюлетенями, руками, ногами. Там хтось говорив: «Давайте в двері виходити», а я кажу – давайте лобом об стінку битися. Тобто, будь-яким варіантом готові голосувати», - підкреслив О.Єфремов.

На уточнююче питання журналістів, чи правильно вони зрозуміли, що депутати від Партії регіонів готові підняттям рук голосувати за зміни до регламенту ВР, і після цього парламент відновить роботу, О.Єфремов сказав: «Так, ви правильно зрозуміли».

Він вважає, що опозиція блокує роботу парламенту у зв'язку з майбутніми в 2015 році президентськими виборами.

«Проблема в тому, що почнуться вибори Президента. На жаль, в опозиції є цілий ряд кандидатів, і вони починають вже один перед одним показувати, перед своїм електоратом, наскільки вони радикальні, наскільки вони можуть вирішувати ці питання», - підкреслив лідер фракції ПР.

За його словами, «ми, як і раніше, граємо у пісочниці у дитячі ігри» у той час, коли необхідно ухвалити 7 законопроектів, що стосуються виконання Плану з лібералізації візового режиму з ЄС, оскільки 25 лютого відбудеться Самміт Україна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 4 лютого, з дня відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.

Сьогодні народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, посилаючись на слова лідера фракції ПР О.Єфремова, заявив, що більшість досягла домовленості з опозицією, і завтра Верховна Рада запрацює.