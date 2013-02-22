Богатирьовій дістанеться догана від Януковича

Міністри мають ухвалювати свої рішення з врахуванням думки регіонів, а міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова отримає догану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент Віктор Янукович в ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

Зокрема, відповідаючи на запитання щодо вимог контролюючих органів дотримуватись наказу МОЗ № 33 від 2000 року (про типові штати закладів охорони здоров'я), хоча він не враховує особливості того чи іншого регіону України, В.Янукович підкреслив, що будь-який міністр при підписанні будь-якого рішення має спочатку порадитись з керівниками регіонів, а потім приймати рішення.

«Я обов’язково зроблю зауваження, як мінімум міністру Богатирьовій, і скажу прем’єр-міністру, щоб він звернув на це увагу, що міністри, керівники центральних органів виконавчої влади повинні всі свої рішення приймати разом з керівниками регіонів, бажано знати точку зору, як мінімум, громадських організації», - заявив глава держави.