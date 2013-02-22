Ківалов обнадіяв Путіна, що російська мова буде другою державною в Україні

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Приємно чути сьогодні такі добрі слова на адресу російської мови на Україні, про турботу про російськомовних громадян. Ми теж завжди про це думаємо. Але хочу сказати, що ми з не меншою повагою ставимося і до української мови. Не збираючись втручатися у внутрішньополітичну полеміку на Україні, розраховуємо на те, що здоровий глузд візьме гору ", - сказав Путін у п'ятницю на урочистій церемонії вручення державних нагород у Кремлі.

В ході церемонії нагород були удостоєні кілька громадян України.

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Президент підкреслив, що в Росії "однаково шанобливо ставляться до представників різних політичних партій і течій на Україні". "Розраховуємо тільки на одне, що цей здоровий глузд буде підштовхувати нас до спільної роботи на благо наших держав, наших людей", - сказав Путін. Він також підкреслив, що в Росії ставляться до українців, як до братнього народу, незважаючи на розбіжності між країнами з цілої низки питань, в тому числі і з газового.

"Мені особливо було приємно бачити сьогодні тут представників нашої братської України. Я дозволю собі вжити саме це слово - братська Україна. Бо за нашими нескінченними суперечками щодо газу ми якось забуваємо про головне, що ми дійсно братні народи", - додав президент .

Як повідомляє радіо "Эхо Москвы", в Кремлі Володимир Путін нагородив медаллю Пушкіна українського депутата Сергія Ківалова. Той заявив, що на Україні планують змінити Конституцію і зробити російську мову другою державною.