Працівників української бібліотеки в Москві примусово доставили в поліцію

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомила сама Н.Шаріна.

«Вчора мене і ще двох співробітників бібліотеки в примусовому порядку доставили в поліцію як свідків у кримінальній справі про нібито побиття Б.Безпалька 17 жовтня 2011 року, який на той час числився співробітником БУЛ», - сказала Н.Шаріна.

При цьому вона підкреслила, що жодні повістки про розгляд цієї справи раніше не приходили ні на адресу бібліотеки, ні їй додому, тому примусовий привід у такому разі суперечить російському законодавству.

Н.Шаріна висловила здивування, що як свідки на стороні Б.Безпалька виступають звільнений у 2010 році колишній співробітник бібліотеки Сергій Сокоров (який пропонував БУЛ переформатувати на бібліотеку країн СНД – УНІАН) і Микола Журавльов (за позовом якого в травні 2012 року було припинено діяльність Об'єднання українців Росії – УНІАН). Причому, як з'ясувалося, кримінальну справу за позовом Б.Безпалька було порушено в квітні 2012 року, тобто майже через рік після цих подій.

При цьому Н.Шаріна нагадала, що Б.Безпалько вже 1,5 року не з’являється на засідання Міщанського суду Москви на розгляд кримінальної справи, в якій він проходить обвинуваченим у нанесенні їй тілесних ушкоджень.

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«8 лютого 2013 року Міщанський суд Москви оголосив Б.Безпалька у федеральний розшук за систематичне нез'явлення на засідання суду в цій справі», - зазначила вона.

Директор БУЛ підкреслила, що 17 жовтня 2011 року Б.Безпалько завдав їй і ще одній співробітниці тілесних ушкоджень, що задокументовано відповідно до російського законодавства. За словами Н.Шаріної, така неадекватна реакція з боку Б.Безпалька була викликана тим, що вона вимагала від нього припинити дивитися порнографічні матеріали в читальному залі бібліотеки.

Н.Шаріна повідомила, що на 15 березня запланований черговий судовий розгляд її позову проти Б.Безпалька.

На запитання УНІАН, чому її примусово доставили в поліцію, директор БУЛ припустила, що таким чином її змушують забрати заяву проти Б.Безпалька.

«Впродовж півтора року Б.Безпалько ніяких дій не робив, а лише ухилявся від суду. І тут раптом перед судовим засіданням 15 березня починаються такі дії. Очевидно, щоб змусити мене піти на перемир'я, щоб я відкликала свою заяву», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2012 року українська діаспора Росії заявила, що невідомі без її відома збираються створити нову Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР). У заяві, яку підписали майже 50 керівників українських організацій з усіх регіонів Росії, наголошувалося, що згідно із законом про національно-культурні автономії громадяни Російської Федерації мають повне право створювати такі організації. Проте, як з'ясувалося, більшість зазначених організацій - співзасновників федеральної автономії не були поінформовані і не давали згоди на участь в установчому з'їзді, який пройшов 2 березня.

9 квітня Міністерство юстиції Росії зареєструвало Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії». Головою правління організації було обрано заступника директора Центру україністики і білорусистики історичного факультету Московського державного університету ім. Ломоносова Б.Безпалька.

Досі ця організація не провела жодного публічного заходу.

7 червня 2012 року Президент Росії В.Путін включив до Ради з міжнаціональних відносин керівника загальноросійської громадської організації «Федеральна національно-культурна автономія «Українці Росії» Б.Безпалька.

17 січня 2013 року 38 українських громадських організацій Росії заявили, що ФНКА УР вже майже рік очолює Б.Безпалько, який «не має відношення до українського співтовариства».

19 лютого 2013 р. Б.Безпалько, незважаючи на оголошення у федеральний розшук, представляв українську громаду РФ на засіданні Ради при Президентові з міжнаціональних відносин, яке проводив В.Путін.