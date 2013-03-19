Шуфрич дорікає «Батьківщині», що Власенка здали як склотару

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, звинувачуючи фракцію “Батьківщина” у безпринципності.

Н.Шуфрич зазначив: “Як депутату зі стажем мені сьогодні прикро було бачити, як шановні представники шановної фракції здали свого товариша Сергія Власенка як склотару”.

«Якби ви були принципові, то ви б сьогодні ніколи не дозволили, щоб присягу прийняв інший народний депутат (йдеться про те, що сьогодні прийняв присягу народного депутата Роман Стаднійчук, який пройшов до ВР за списком «Батьківщини» замість позбавленого Вищим адміністративним судом України депутатських повноважень С.Власенка - УНІАН)», - наголосив він.

Н.Шуфрич сказав: “Це ваше ставлення до Сергія”.

Також, звертаючись до фракції “Батьківщина”, він зазначив: «Чому ви боролися цілий тиждень, не працювали, якщо сьогодні так безславно здали свого товариша?».