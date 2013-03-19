Тягнибок: уряд користується масонськими принципами

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», про це під час засідання парламенту заявив керівник фракції «Свободи» Олег Тягнибок.

За його словами, йдеться про таємні засідання уряду та вибіркового доступу народних депутатів до засідань Кабміну.

«Минулого тижня прем’єр-міністр дозволив грубо принизити народних депутатів, ухваливши постанову, яка регламентує їхню присутність на засіданнях Кабміну. Крім того, з‘ясувалося, що по понеділках відбуваються такі собі таємні засідання уряду. Учора на такому засіданні планувалося «роздерибанити» 5 млрд грн», - заявив О.Тягнибок.

Він зазначив, що уряд користується у своїй діяльності «масонськими принципами, ухвалюючи таємні рішення». Одним із таких рішень, за словами О.Тягнибока, стало ухвалення Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, яка допомагає приватним монополіям зберегти своє привілейоване становище.

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«Крім того, ця програма передбачає залучення безпрецедентних коштів у розмірі 370 млрд, які планується отримати із запозичень. Це знову зажене Україну в іще глибшу боргову яму. Відтак, фракція ВО «Свобода» у Верховній Раді вимагатиме під час звіту уряду особистої відповіді прем‘єр-міністра Азарова щодо порушення очолюваного ним Кабміну Конституції та законодавства України», – підкреслив О.Тягнибок.