У Кабміні запевняють, що взагалі не проводять закритих засідань

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Сьогодні в засобах масових інформацій була розповсюджена інформація щодо нібито закритого засідання Кабінету міністрів України», - зазначила, зокрема, О.Лукаш.

«Уряд взагалі не проводить закритих засідань. Вони відбуваються відкрито, про що постійно інформується громадськість, засоби масової інформації», - заявила міністр.

За словами О.Лукаш, 18 березня було заплановане традиційне засідання Кабінету міністрів, яке відбувається щопонеділка. Через об’єктивні обставини розгляд всіх без винятку винесених на нього питань відбудеться на черговому засіданні у середу, 20 березня.

Міністр відзначила, що всі рішення Кабміну, які приймаються по понеділках, оприлюднюються на Урядовому веб-порталі, як і ті, що приймаються на засіданнях у середу.

«Народні депутати України, члени фракції ВО «Свобода», які телефоном повідомили про бажання прибути на сьогоднішнє засідання, були безперешкодно допущені та отримали порядок денний засідання», - заявила вона.

Як повідомлялося, лідер фракції "Свободи" Олег Тягнибок сьогодні вранці заявив, що на 18 березня було призначене закрите засідання уряду.

“Виявляється, що на цьому таємному, чи як інакше назвати це засідання Кабміну, сьогодні розглядатимуться дуже цікаві та важливі питання, які чомусь не оприлюднються», - сказав він.

Водночас, за його словами, це засідання Кабміну було скасовано у зв’язку з тим, що за нього пішли двоє «свободівців».

У свою чергу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов наголосив, що засідання Кабінету міністрів «в робочій обстановці» проводитимуться й надалі.

О.Єфремов висловив здивування з приводу того, що деякі представники опозиції «заговорили про якісь таємні засідання уряду».

«Скільки я себе пам'ятаю, в урізаному варіанті засідання уряду проводилися, проводяться і проводитимуться», - наголосив він і додав, що засідання уряду, де розглядаються законопроекти, проводяться у відкритому режимі, а ті засідання, де уряд ухвалює рішення з питань, які в його компетенції, проходять «в робочій обстановці».