Кличко називає «театром абсурду» ситуацію у ВР

00:06, 21 березня 2013
Політика
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Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко називає «театром абсурду» ситуацію у Верховній Раді навколо призначення позачергових місцевих виборів.

Перший заступник голови ВР Ігор Калетник, спікер Володимир Рибак і голова фракції ”УДАР” Віталій Кличко розмовляють під час засідання парламенту 20 березня 2013 р.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він зазначив, що сьогоднішня ситуація нагадує «театр абсурду». «І якщо у більшості є 226 голосів, то давайте голосувати», - закликав В.Кличко.

Він наголосив також, що ситуація навколо призначення міського голови Василькова - «це прецедент, коли кожна людина може звернутись до суду й оскаржити будь-які вибори, в тому числі і мера Києва».

В.Кличко звернув увагу на те, що під час засідання Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування «у Партії регіонів ніяких зауважень не було. Але на сьогоднішній день отримали якісь завдання зверху», і тому блокується ухвалення рішення.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати намагалися голосувати за призначення позачергових місцевих виборів у ряді регіонів, проте безрезультатно. Опозиція не голосує за них, наполягаючи на ухваленні парламентом рішення щодо призначення виборів Васильківського міського голови.

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