Кличко називає «театром абсурду» ситуацію у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він зазначив, що сьогоднішня ситуація нагадує «театр абсурду». «І якщо у більшості є 226 голосів, то давайте голосувати», - закликав В.Кличко.

Він наголосив також, що ситуація навколо призначення міського голови Василькова - «це прецедент, коли кожна людина може звернутись до суду й оскаржити будь-які вибори, в тому числі і мера Києва».

В.Кличко звернув увагу на те, що під час засідання Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування «у Партії регіонів ніяких зауважень не було. Але на сьогоднішній день отримали якісь завдання зверху», і тому блокується ухвалення рішення.

На цю тему: Єфремов заявляє, що сьогодні вперше почув про Васильків

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати намагалися голосувати за призначення позачергових місцевих виборів у ряді регіонів, проте безрезультатно. Опозиція не голосує за них, наполягаючи на ухваленні парламентом рішення щодо призначення виборів Васильківського міського голови.