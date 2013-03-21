Нардепи домовились щодо перевиборів у Василькові

Верховна Рада України ухвалила рішення про проведення позачергових місцевих виборів у місті Василькові Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 343 із 399 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Перед цим голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив, що профільний комітет ВР напередодні розглянув питання про призначення позачергових виборів Васильківського міського голови.

“Комітет одностайним голосуванням підтвердив своє попереднє рішення, яким рекомендує призначення позачергових виборів міського голови м. Васильків Київської області на неділю, 2 червня, та пропонує Верховній Раді України підтримати проект постанови”, - сказав він.