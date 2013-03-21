Рада узялася за вибори в Києві

Верховна Рада завершила розгляд 117 постанов щодо призначення позачергових місцевих виборів, які вона почала розглядати ще 19 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні було проголосовано за призначення позачергових місцевих виборів міських голів Василькова, Алчевська та Ялти.

Також позачергові місцеві вибори було призначено у 44 сільських радах.

Наразі ВР почала розгляд питання про призначення виборів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком обговорення даного питання голова Верховної Ради України Володимир Рибак запитав депутатів за повною чи скороченою процедурою вони розглядатимуть це питання. На що лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк зауважив, що подібне питання можна розглядати лише за повною процедурою.

У своєму виступі лідер УДАРу Віталій Кличко закликав усіх депутатів підтримати голосування щодо даного питання.

Після цього під час виступів представника “Свободи” Андрія Ільєнка, лідера фракції КПУ Петра Симоненка, лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, фракції “Свободи” та Партії регіонів, скандують, відповідно “українська” та “фашисти”.