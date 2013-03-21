Єфремов про Яворівського: Не гоже депутату займатися дитячими дурницями

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що народний депутат Володимир Яворівський (фракція “Батьківщина”) за допомогою шумового пристрою заважає виступати депутатам від ПР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав під час брифінгу.

За словами О.Єфремова, що його обурює сьогодні поведінка деяких депутатів.

“Наскільки мене інформували, зараз принесуть фотографії, то у сесійну залу пан Яворівський приніс якусь шумову шарманку. І коли виступають депутати від Партії регіонів, включає цю шарманку і намагається їх глушити”, - сказав він.

О.Єфремов зауважив, що “не гоже немолодому депутату займатися дитячими речами, дитячими дурницями”.

Крім того, за словами О.Єфремова, Регламентом ВР передбачено, що в сесійну залу парламенту не можна приносити речі, які депутат не використовує безпосередньо у своїй роботі.

“Я сподіваюся, що кінець-кінцем порозумнішають навіть ті, щодо яких складно сподіватися на це”, - сказав він.