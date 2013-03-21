У ПР пояснили, чому не голосували за вибори у Києві

Фракція Партії регіонів готова сьогодні повернутися до розгляду питання щодо призначення дати виборів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть сьогодні депутати повертатися до питання київських виборів і голосувати за відповідну постанову за основу, сказав лідер фракції ПР Олександр Єфремов.

“Якщо буде така пропозиція, наша партія підтримає голосування даного проекту постанови в першому читанні”, - сказав він.

На уточнююче питання, чи виходитимуть «регіонали» із такою пропозицією, О.Єфремов зазначив, що цю пропозицію мають надати їхні колеги.

“Нам немає потреби з ним виходити, якщо вони голосувати за це не будуть. Тоді не зрозуміла їхня точка зору”, - сказав О.Єфремов.

Крім того, на запитання, чому фракція Партії регіонів не проголосувала сьогодні за постанову щодо київських виборів, О.Єфремов зазначив, що його дивує позиція депутатів, які спочатку кажуть, що вибори мера столиці потрібно призначити на 2 червня. “Потім той же депутат виступає і каже, що ми маємо внести зміни у законодавство, вибори мають проходити в два тури, і мер має обиратися за якоюсь спеціальною процедурою. Я тоді ставлю питання: ми що, взагалі вже перестали думати?”, - сказав він.

За словами О.Єфремова, якщо сьогодні приймається рішення для того, щоб внести зміни в закон про вибори по Києву, то, можливо, це питання “за місяць можна привести”.

О.Єфремов зауважив, що не розуміє, як можна сьогодні, не думаючи, приймати рішення, оголошувати вибори, якщо у ВР є розбіжності з цього питання.

Також О.Єфремов вкотре наголосив, що правильне рішення стосовно проведення виборів у Києві може надати лише Конституційний Суд. “Як тільки ми позицію з’ясували, ми підготували відповідне звернення до Конституційного Суду і його вже подали”, - сказав він.

Він додав, що для того, аби не зупиняти процес, ПР готова проголосувати даний проект постанови за основу і після цього звернутися через керівника парламенту, щоб він попросив суддів КС прискорити розгляд подання.

“Якби судді за пришвидшеною процедурою розглянули дане питання, а ми через два тижні повернулися в залі до прийняття рішення, ми би прийняли грамотне, юридично вивірене рішення без влаштовування політичного шоу і демагогії навколо цього питання», - переконаний О.Єфремов.

Водночас на питання журналістів, чи голосувала б Партія регіонів за окрему постанову лише по даті виборів у Києві, О.Єфремов сказав, що “ніяке перенесення чогось там, кому не туди поставити — не вирішує проблему”. “Навіть, якщо ми замість другого поставимо сьогодні умовне дев’яте число, не маючи рішення відповідної інстанції, навряд чи можливо вирішити це питання”, - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада не підтримала в цілому проект постанови про призначення на 2 червня чергових виборів депутатів Київської міської ради та мера столиці.

За дане рішення проголосували 179 депутатів (за необхідних 226 — УНІАН) із 401, зареєстрованого в сесійній залі.

Постанову підтримали: від фракції Партії регіонів - 7 народних депутатів, від “Батьківщини” — 84, від «УДАРу» — 37, “Свободи” - 33, позафракційні — 18, фракція КПУ не голосувала в повному складі.