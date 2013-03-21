Для кримських дач Януковича накупили води і напоїв на 155 тисяч

Головне Управління санаторно-курортних закладів в АР Крим Державного управління справами 13 березня за результатами тендеру уклало угоду з підприємцем Рамазановим Аразом Мухтар огли на постачання безалкогольних напоїв на загальну суму 155 тис. грн.

Про це пише видання «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Замовлено 29 найменувань води та напоїв, загалом це 21,7 тисяч пляшок. Серед іншого, управління замовило три види французької мінеральної води преміум-класу: Vitеl – 300 пляшок (0,33 л по 11,57 грн), Perrier – 350 пляшок (0,33 л по 17,98 грн) та Еvіаn – 1 250 пляшок (0,33 л по 10,55 грн у пластикових і 19,63 грн у скляних пляшках).

Окрім того, ДУС замовив «Кока-Колу», «Фанту», «Спрайт», «Боржомі», «Моршинську» тощо.

Закупівля товару фінансується коштом управління. Напої повинні доставити на об’єкти замовника у місті Ялта.

Як відомо, на території Великої Ялти знаходяться державні дачі та резиденції Президента Віктора Януковича, які обслуговує Головне управління санаторно-курортних закладів у Криму. Саме це управління регулярно виступає як замовник ремонтно-будівельних робіт на держдачах та дорогах до них, закупівель меблів, посуду, комунальних послуг та ін. За останні три роки на утримання та розбудову цих об’єктів було витрачено 373,21 млн грн, зазначає видання.