Помічники депутатів залишаються найзагадковішими в парламенті

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Громадянської мережі ОПОРА.

«На сьогодні списки своїх помічників-консультантів оприлюднили 88 депутатів, 16 народних обранців відмовились надати інформацію. Інші не надіслали жодної відповіді», - йдеться в повідомленні.

В ОПОРІ нагадують, що ще 19 лютого звернулись до народних депутатів із проханням назвати своїх помічників та вказати форму їхнього працевлаштування. Протягом півтора місяця ОПОРІ надходять відповіді з інформацією про помічників.

Найчастіше причиною відмови було посилання на захист персональних даних помічників. Про це у своїх офіційних відповідях повідомили голова Верховної Ради Володимир Рибак, Євген Карташов (Партія регіонів), Віталіна Дзоз (Партія регіонів), Руслан Марцінків («Свобода»), Іван Фурсін (Партія регіонів), Віктор Бутківський (Партія регіонів), Микола Катеринчук («Батьківщина»), Юрій Боярський (Партія регіонів) та Євген Мельник («Свобода»). Народний депутат Тетяна Донець (фракція «Батьківщина») вказала загальну кількість своїх помічників, проте не оприлюднила їхні імена, посилаючись на те, жоден із них не дав згоди на поширення персональних даних.

В ОПОРІ також відзначають непослідовну в цьому питанні поведінку депутата з фракції «Свобода» Андрія Мохника. «Під час інтерв’ю кореспонденту ТВі депутат люб’язно надав телефонні номери двох помічників при увімкненій телекамері. Проте під час розмови за вказаним номером, помічниця Мохника зазначила, що її керівник не дозволяє розголошувати інформацію про своїх консультантів у зв’язку з їхньою незгодою, проте надіслала інформацію про себе електронним листом журналістці», - повідомили в Громадянській мережі.

У відповіді на запит ОПОРИ А.Мохник зауважив: «…прагнення наблизити рівень парламентаризму в Україні до світових стандартів, зокрема щодо активності депутата у законодавчій діяльності, роботі в комітетах, комісіях, фракціях, роботі з виборцями, не має нічого спільного зі збиранням інформації про помічників-консультантів, оскільки це суперечить Закону України «Про захист персональних даних».

Микола Джига (Партія регіонів) відповів, що це конфіденційна інформація, яка не може бути надана згідно п.2. ч.1 ст.22 ЗУ "Про доступ до публічної інформації". Проте депутат зазначив, що відмова може бути оскаржена до суду згідно з Кодексом адміністративного судочинства України.

Голова Комітету з питань регламенту Володимир Макеєнко (Партія регіонів) у телефонній розмові в лютому відповів, що наразі має більш важливі справи.

Богдан Бенюк («Свобода») повідомив про те, що він не вирішує, чи можна ділитися інформацією про своїх помічників і з цим проханням варто звертатися в політраду партії.

Обіцяли відповісти на запит і не зробили цього двоє «регіоналів» – Михайло Чечетов і Нестор Шуфрич.

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Громадянська мережа ОПОРА сподівається, що ті народні обранці, які досі не відповіли на запит про оприлюднення помічників народних депутатів, приєднаються до своїх колег, які надали цю інформацію. «Адже непублічність даних про помічників народних депутатів України не може вважатися прийнятною практикою», - зазначили в ОПОРІ.

Як повідомлялося, за даними ОПОРИ, у Верховній Раді працює 4 тис. 194 помічники-консультанти народних депутатів. Робота 1 тис. 269 осіб оплачується з державного бюджету, а 2 тис. 925 працюють на громадських засадах.

На оплату роботи помічників депутатів щороку витрачається понад 100 млн грн.