Рибаку захотілося «заповнити паузу» в діалозі з Держдумою Росії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, сьогодні під час зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентиною Матвієнко у Санкт-Петербурзі В.Рибак зазначив, що початок поточного року характеризується активним діалогом між країнами.

«Конструктивний характер двосторонніх відносин був у черговий раз підтверджений під час зустрічі Президента України Віктора Януковича з Президентом Росії Володимиром Путіним в березні поточного року», – сказав він.

Водночас В.Рибак висловив жаль, що у міжпарламентському діалозі через різні обставини виникла пауза, яку «ми обов’язково заповнимо».

«Зважаючи на складні політичні процеси, які відбувалися всередині Верховної Ради України, я не зміг здійснити офіційний візит до Російської Федерації на запрошення голови Державної думи Сергія Наришкіна в заздалегідь узгоджені терміни, і був змушений його перенести», – сказав він.

На переконання В.Рибака, практичним кроком в інтенсифікації міжпарламентського діалогу має стати проведення у Дніпропетровську чергового, 11-го засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації.

За словами голови ВР, значний імпульс активізації міжпарламентського українсько-російського співробітництва повинна надати діяльність депутатських «груп дружби». У Верховній Раді України, сказав він, вже створена депутатська група з міжпарламентських зв’язків з Російською Федерацією у складі 156 народних депутатів, затверджені її структура та план діяльності на 2013 рік.

Своєю чергою В.Матвієнко наголосила, що міжпарламентська співпраця двох країн повинна відповідати рівню того діалогу, який склався між державами. При цьому вона підкреслила зацікавленість Росії у розширенні співпраці з Україною у різних сферах, відзначивши зростання ефективності зв’язків на регіональному рівні.

В.Рибак також відзначив, що вважає за необхідне вжити конкретних заходів щодо посилення взаємодії парламентів України і Росії на економічному напрямку, зважаючи на тенденції до зменшення обсягів двостороннього товарообігу.

В.Матвієнко заявила, що її країна «зацікавлена у розвитку торговельних зв’язків».

Сторони також обговорили питання оптимальної моделі взаємодії України з Митним союзом на основі правил і вимог Світової організації торгівлі.

Крім того, голова Верховної Ради зазначив, що українська сторона надає важливого значення рішенню українських громадських організацій про створення нового об'єднання всеросійського рівня – «Український конгрес Росії». У цьому зв'язку він висловив сподівання, що російська сторона створить українській громаді умови підтримки в Російській Федерації, і розпочатий «Українським конгресом Росії» процес реєстрації пройде без затримок і за сприяння органів юстиції Росії.

Як повідомлялося, В.Рибак 11-12 квітня перебуває з офіційним візитом у м. Санкт-Петербург (Російська Федерація) для участі у заходах Міжпарламентської асамблеї СНД.

В.Рибак проведе ряд двосторонніх зустрічей, візьме участь у засіданні Ради МПА СНД та виступить перед учасниками Міжнародної парламентської конференції «Роль парламентських організацій у побудові Європи без розмежувальних ліній».