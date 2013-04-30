Мешканець Києва вимагає від депутата вибачень за "колесніченківського фашиста"

Про це С.Іонов повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, 6 квітня близько 22.00 в супермаркеті Delight на Оболоні стався інцидент за участю В. Ар’єва, який «у грубій і образливій формі вимагав від дівчини-касира розмовляти з ним українською мовою».

С.Іонов розповів, що був у магазині зі своїм малолітнім сином і почув образи на адресу дівчини, заступився за неї, але у відповідь В.Ар’єв сказав йому: «Їдь на свій Донбас» і при цьому нібито нецензурно висловлювався.

Як сказав С.Іонов, після цієї історії він звернувся по допомогу до народного депутата Вадима Колесніченка (фракція Партії регіонів), оскільки той був одним з авторів мовного закону.

За словами киянина, у відповідь В. Ар’єв перевів всю цю ситуацію в політичну площину і «назвав мене колесніченковським фашистом».

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С.Іонов наголосив, що хоче публічних вибачень В. Ар’єва з участю журналістів за образи на його адресу.

На уточнювальне запитання журналістів, чи звертався він до суду для захисту своєї честі і гідності, він відповів негативно: «Мені хотілося, щоб він вибачився». При цьому С.Іонов додав, що до нього приходив дільничний міліціонер, оскільки на запит народного депутата В.Колесніченка розслідується ця ситуація.

«Я не хочу лізти в цю політичну гру. Я в ній не був учасником, я став мимовільним учасником якихось політичних воєн», - наголосив С.Іонов.

На неодноразові уточнення журналістів, чому ж він, якщо в нього є свідки образ, все ж таки не звертається до суду, С.Іонов заявив: «Якщо ви хочете, то я завтра можу піти і написати заяву». «Давайте, я це зроблю, а ви простежите за ходом подій», - додав він.

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Як сказав С.Іонов, на прес-конференції повинна була бути присутня касир супермаркету, але вона захворіла.

У прес-конференції брав участь колишній співробітник служби охорони супермаркету Дмитро Савицький, який сказав, що історія С.Іонова справді була. На уточнювальні запитання журналістів, чи не пов'язано його звільнення з цим інцидентом, Д.Савицький не дав точної відповіді, лише наголосив: «Я написав заяву за власним бажанням».