Учасники антифашистського маршу закликали не піддаватися на провокації націоналістів

Про це сказано в резолюції маршу, який пройшов сьогодні в Києві. Текст резолюції оприлюднено на сайті Партії регіонів.

«Ми, учасники Всеукраїнського антифашистського маршу, висловлюємо свій категоричний протест проти деструктивних і провокаційних дій радикальних політичних сил, які в своїй діяльності сповідують принципи нацистської ідеології, сприяють розпалюванню міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі в Україні», - сказано в документі.

Учасники маршу переконані, що «сьогодні ці самопроголошені «патріоти» на словах заявляють про свою любов до України, а своїми підлими діями свідомо й цілеспрямовано провокують громадянське протистояння, сіють ворожнечу і ненависть між представниками різних національностей і віросповідань, компрометують Україну на міжнародній арені, перешкоджають її євроінтеграційним прагненням».

Також учасники маршу вважають, що лідери опозиційних сил заради задоволення своїх політичних амбіцій «вступили в змову з агресивними націоналістами, фактично стали співучасниками й посібниками українських неонацистів».

Учасники закликали громадян України бути пильними й не піддаватися на провокації націоналістів; керівників опозиційних політичних сил – визначитися, «що вони підтримують насправді: принципи демократії, на яких побудована сучасна Європа, або печерну ідеологію фашизму?»; правоохоронні органи – оперативно реагувати на антизаконні дії та антиконституційні заклики радикальних націоналістів; європейське співтовариство – підтримати європейський вибір українських громадян, засудити дії тих політичних сил, які сприяють відродженню нацизму в Україні.