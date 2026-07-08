Вибух у Монако: чому підозрювану у замаху на Єрмолаєва не затримали на кордоні

Стверджується, що Березовська в’їхала у країну цілком законно.

Анастасія Березовська, яка підозрюється у скоєнні замаху у Монако на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, перетнула кордон України, бо інформації про розшук у базах даних на той момент не було. Про це заявила Державна прикордонна служба України.

"Підозрювана у скоєнні резонансного злочину в Князівстві Монако вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску. На момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України не було", - йдеться у заяві.

Також зазначається: коли жінка проходила прикордонний контроль спрацювань баз даних, у тому числі Інтерполу, про знаходження її в розшуку не було.

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У ДПСУ наголошують: усі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу, що дозволяє Державній прикордонній службі миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону.

Замах у Монако - головні новини

Як писав УНІАН, 29 червня у Монако стався вибух, внаслідок чого поранення отримали троє людей, у тому числі – український підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Чоловік отримав опіки та осколкові поранення, лише 4 липня він вийшов з коми. Стан його супутниці, громадянки України Ганни Насобіної, яка також отримала поранення, залишається вкрай важким – медики ампутували їй обидві ноги. Крім того, жінка може повністю втратити зір, слух та мовленнєві функції. Постраждав під час вибуху також тримав 13-річний син Єрмолаєва.

Згодом було знайдено тіло підозрюваної у здійсненні замаху на вбивство - нею виявилась громадянка України Анастасія Березовська. За даними СБУ, вона прибула до України 1 липня 2026 року. Встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник ГУР МОУ. У них проведені невідкладні слідчі дії, в ході яких діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство Березовської, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом.

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