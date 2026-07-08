В Україні продовжує дешевшати валюта: курс долара і євро на 8 липня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,26 грн, а євро – 50,59 грн.

Курс долара до гривні в банках України в середу, 8 липня, втратив 9 копійок і складає 44,75 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,26 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і становить 51,21 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,59 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,43 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,18 грн/євро, а курс продажу - 50,95 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 8 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,51 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

За даними регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу було встановлено на рівні 50,88 гривні за один євро, тобто національна валюта втратила 1 копійку.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що у першому півріччі 2026 року українці купили готівкового євро більше, ніж доларів. За його словами, попри те, що європейська валюта в червні слабшала щодо долара на світових ринках, попит на неї в Україні лише зростав.

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