Україна різко змінила стратегію щодо війни перед зустріччю Трампа і Зеленського, - NYP

Напередодні зустрічі Зеленського і Трампа на саміті НАТО Україна змінює підхід до завершення війни, роблячи ставку не на новий мирний план.

Україна відмовляється від просування конкретного мирного плану щодо завершення війни з Росією та переходить до нової стратегії, яка передбачає посилення тиску на Кремль. Саме з таким підходом президент Володимир Зеленський вирушає на зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися 8 липня на саміті НАТО в Анкарі, пише New York Post із посиланням на українських та європейських посадовців.

За даними видання, Україна відійшла від обговорення підтриманого США 28-пунктного проєкту мирної угоди, який раніше був предметом активних переговорів із Москвою.

Наразі, за словами українських чиновників, не ведеться ні підготовка тристороннього саміту США–Україна–Росія, ні структурованих переговорів щодо нового мирного документа.

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Посол України у США Ольга Стефанішина пояснила, що зміни на фронті дозволяють Києву переглянути підхід до завершення війни:

"Покращення наших позицій на полі бою дає нам підстави більш креативно мислити про припинення війни".

Ставка – на посилення тиску на Кремль

Українська влада вважає, що головною умовою завершення війни має стати зміна балансу тиску на Москву, а не чергові переговори щодо старих мирних пропозицій.

"Припинення вогню не обов'язково має виникнути в результаті нескінченних обговорень єдиного мирного плану. Є інші шляхи розвитку", – наголосила Стефанішина.

За її словами, Київ розраховує, що саме ці можливості обговорять президенти Зеленський і Трамп під час саміту НАТО.

Українські чиновники також вважають, що останнім часом президент США дедалі більше розчаровується позицією Володимира Путіна, який не демонструє готовності припинити війну.

"Україна завжди була готова до суттєвої дипломатичної взаємодії та залишається відданою досягненню справедливого й тривалого миру. На жаль, російський лідер не виявив жодної справжньої зацікавленості у припиненні війни", – заявила пані посол.

У Вашингтоні також змінили оцінку ситуації

За інформацією видання, в адміністрації Трампа дедалі більше визнають, що Москва не веде серйозних переговорів.

Інший український чиновник повідомив виданню, що тепер у Вашингтоні також не бачать реальної готовності Росії домовлятися про припинення війни.

"Ми не бачимо жодної реальної участі Росії в обговоренні будь-яких планів щодо припинення війни", – сказав співрозмовник видання.

На його думку, увага має бути зосереджена на "новій тактиці тиску", яка змусить Кремль переглянути свою позицію.

Трамп заявив, що завершення війни може бути близьким

Сам Дональд Трамп напередодні саміту заявив, що завершення війни може бути ближчим, ніж здається:

"Я думаю, що ми цього досягнемо. Я думаю, що ми покладемо цьому край. Це жахлива ситуація".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також зазначив, що російський наступ практично втратив динаміку:

"Росіяни зараз перебувають у такому становищі, що користь від продовження наступальних операцій надзвичайно мала – і наближається до нуля".

Україна хоче довести свою незамінність для НАТО

Окрім теми завершення війни, Зеленський має намір переконати Трампа, що Україна є важливим елементом майбутньої системи європейської безпеки. Стефанішина наголосила, що Україна вже сьогодні робить для оборони більше, ніж багато союзників.

"Президент Трамп роками наполягав, щоб НАТО збільшувало оборонні бюджети. Тим часом ми витрачаємо 63% державного бюджету на оборону, маємо найсильнішу армію в Європі та критично важливий досвід сучасної війни, який потрібен Альянсу", – заявила вона.

За її словами, Україна готова стати частиною майбутньої архітектури безпеки НАТО: "Ми готові приєднатися і відчуваємо, що НАТО та глобальна безпека більше неможливі без України".

Саміт НАТО - головні новини

Нагадаємо, що саміт НАТО проходить 7–8 липня 2026 року в Анкарі, Туреччина. Він може стати переломним для майбутнього Альянсу. На тлі намірів президента США Дональда Трампа скоротити американську військову присутність у Європі союзники обговорюватимуть нову модель безпеки, яку дедалі частіше називають "НАТО 3.0".

На полях саміту повинна відбутися зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського. Український лідер вирушив на цьогорічний саміт НАТО з упевненістю в собі та в позиції України. За даними Bloomberg, Зеленський відкладає підписання угоди про співпрацю зі США у сфері виробництва дронів, що свідчить про його дедалі більшу впевненість.

Втім, CNN пише, що Дональд Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої, а американські чиновники заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що зустріч в Анкарі пройде гладко.

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