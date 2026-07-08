Нафта ще просочується, а газ зупинився: Ормузьку протоку поділили на зони впливу

Танкери поодиноко проходять протокою після серії іранських атак, багато хто повертає назад.

Рано вранці у середу, 8 липня, через Ормузську протоку, судячи з усього, пройшла невелика кількість нафтових танкерів, попри серію нападів на кораблі, що викликало занепокоєння у судновласників і змусила принаймні один супертанкер розвернутися на півдорозі, пише Bloomberg.

Шість нафтових танкерів рухалися Ормузською протокою лише за кілька годин після того, як три інших судна зазнали нападу. Це найбільша кількість уражених суден з часу набрання чинності минулого місяця тимчасової мирної угоди між США та Іраном.

Проте принаймні одне із шести суден – супертанкер Lila Vadinar під прапором Індії – дістався протокою до краю півострова Мусандам, але потім розвернувся. Нестабільна робота Ормузької протоки призвела до скорочення обсягів транзиту протягом останніх днів після сплеску, що спостерігався після укладення червневої угоди.

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Транспортування скрапленого природного газу практично зупинилося після атак 7 липня, серед яких був напад на танкер з Катару. Зазвичай близько п’ятої частини світових поставок СПГ проходить через Ормуз, і побоювання щодо нових перебоїв у роботі протоки призвели до зростання європейських цін на газ приблизно на 10% за останні два дні.

Атаки 7 липня стали найбільшою загрозою для крихкої мирної угоди, оскільки США відповіли повітряними ударами та скасували дозвіл на продаж іранської нафти.

Зони впливу в Ормузькій протоці

До ризиків судноплавства протокою додався ще один. Власники суден тепер змушені обмірковувати, яким маршрутом рухатися, оскільки ризик викликати невдоволення будь-якої зі сторін зростає. Коридор, що пролягає вздовж узбережжя Оману, підтримується американськими військовими, але дедалі частіше стає об’єктом атак з боку Ірану.

Інший варіант – маршрут, що пролягає ближче до середини протоки, яку, за твердженням Тегерана, він контролює, але для безпечного проходження необхідно отримати дозвіл Ірану. Це наражає тих, хто ним користується, на ризики, пов’язані з дотриманням вимог та вторинними санкціями.

Дедалі частіше кораблі просто розвертаються, оскільки судновласники намагаються пристосуватися до мінливої ситуації та коливань у вимогах Ірану, при цьому деякі з них відновлюють свої рейси за маршрутом, схваленим Тегераном. За повідомленням Reuters, принаймні чотири танкери з нафтою та газом розвернулися в Ормузькій протоці після нападів на судна.

Рух Ормузькою протокою – головні новини

Напередодні катарський танкер Al Rekayyat, завантажений СПГ, був уражений поблизу узбережжя Оману під час виходу з Ормузької протоки. В танкер поцілив безпілотник або ракета, що викликало пожежу.

Навіть у разі відновлення безпечного руху протокою, не виключено, що за вільний прохід нею будуть брати платню одразу дві країни – Іран та Оман. Сума може сягати десятків мільярдів доларів щорічно.

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