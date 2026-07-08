'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: курс долара і євро на 8 липня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 8 липня, знизився на 10 копійок і становить 44,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 51,25 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" залишився без змін і становить 44,84 гривні. При цьому курс євро при оплаті карткою також не змінився і складає 51,28 гривні.

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Курс валют в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 8 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,51 гривні за долар. Тобто українська валюта зросла на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

За даними регулятора, щодо євро гривня при цьому послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,88 гривні за один євро, тобто національна валюта втратила лише 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках України 8 липня втратив 9 копійок і складає 44,75 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,26 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і становить 51,21 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,59 гривні за євро.

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