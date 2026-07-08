Зеленський і Навроцький вперше поговорили після скандалу з орденом: що відомо

Попри суперечності між країнами, лідер Польщі раптово наголосив на необхідності зберігати діалог через спільну загрозу з боку Росії.

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським під час вечері лідерів напередодні саміту НАТО в Анкарі. За його словами, попри наявні двосторонні розбіжності, Варшава і Київ мають підтримувати діалог, оскільки мають спільного ворога – Росію. Про це Навроцький заявив після прибуття на саміт НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Польський президент розповів, що під час вечері спілкувався з багатьма світовими лідерами, зокрема й із Володимиром Зеленським.

"Вчора під час вечері я розмовляв із багатьма світовими лідерами. Серед них також був, звісно, президент Зеленський. Може, ще буде нагода сьогодні поговорити", – сказав Навроцький.

Відео дня

Він наголосив, що наявність суперечностей між країнами не повинна перешкоджати співпраці:

"Мені здається природним, коли держави-сусіди, які мають спільного ворога, яким є Росія, підтримують діалог, незалежно від певних двосторонніх напруженостей".

Водночас польський лідер підтвердив, що його позиція щодо історичних суперечок між Києвом і Варшавою не змінилася.

"Моя позиція щодо двосторонньої напруженості незмінна. Думаю, що Польща і вся Європа не може толерувати прославляння солдатів УПА, відповідальних за загибель 120 тисяч поляків. Але це не виключає нашого діалогу", – сказав він.

Навроцький додав, що обидві держави однаково відчувають загрозу з боку Росії.

"Ми відчуваємо спільну загрозу з боку РФ. Україна зараз у війні з Росією, а Польща протягом віків була з нею в конфлікті", – зазначив президент.

Що кажуть у Зеленського

Радник Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що лідери України і Польщі дійсно мали коротку розмову на полях саміту НАТО в Акарі.

"Вчора ввечері президенти говорили, це була недовга розмова, і домовились, що сьогодні спробують узгодити графіки, щоб ще могла бути зустріч", - сказав Литвин.

Це була перша особиста розмова Зеленського і Навроцького після скандалу, пов'язаного з позбавленням президента України ордена Білого Орла.

Україна і Польща - головні новини

Нагадаємо, між Києвом і Варшавою спалахнув скандал, що розпочався на тлі новини про присвоєння одному з українських підрозділів найменування "Героїв УПА".

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький повідомив у соцмережі Х, що позбавив президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Зеленський відправив нагороду поштою.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що отримав позитивні сигнали від зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та його польського колеги Радослава Сікорського у Варшаві, і зазначав, що має сигнали, що українська сторона шукає шляхи для пом'якшення напруги.

Натомість голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що пік напруги у відносинах із Польщею ще попереду і може відбутися вже цього тижня, адже 11 липня – річниця Волинської трагедії.

Вас також можуть зацікавити новини: