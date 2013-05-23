Вілкул провів зустріч з прем'єром Федеральної землі Бранденбург

Олександр Вілкул та Матіас Платцек обговорили стан торгового та інвестиційного співробітництва між Україною та Німеччиною, зокрема, з Федеральною землею Бранденбург, та перспективи розвитку двостороннього партнерства. Також у заході взяв участь Посол України у ФРН Павло Клімкін.

«Ця зустріч дасть новий імпульс партнерству Федеральної землі Бранденбург і України. Нажаль, минулого року у зв'язку зі світовою кризою обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та землею Бранденбург скоротився майже на 25% до 163 млн. євро. Але потенціал нашої співпраці - великий. Серед перспективних галузей співробітництва - енергозберігаючі технології, машинобудування, металургія, деревообробна та паперова промисловість, агропромисловий комплекс», - сказав Олександр Вілкул.

Наразі головними статтями вітчизняного експорту до Бранденбургу виступають комплектуючі для автомобілебудівної промисловості, які складають 40,2% від загального обсягу експорту, товари текстильної (16,6%) та металургійної промисловості (2,6%). У зворотному напрямку із землі Бранденбург в Україну імпортуються електричне устаткування - 21,8% від загального обсягу імпорту, металеві вироби (19,5%), машини і устаткування (13,3%), товари паперової промисловості (7,9%) та агропромислового комплексу (12,3%).

«Для України також буде корисним досвід міст та комун Федеральної землі Бранденбург у модернізації ЖКГ. Німеччина – визнаний лідер у розвитку енергоефективних та енергозберігаючих технологій, які ФРН успішно застосувала під час санації житлових фондів та комунальних підприємств Східної Німеччини. Наразі розробляється спільний німецько-український комплексний проект «Енергоефективне місто», яким передбачається низка заходів із санації житлових фондів та управління комунальним господарством в містах України. Пілотною площадкою цього проекту визначене місто Жовква Львівської області», - сказав Олександр Вілкул.

Олександр Вілкул зазначив, що одним з ключових напрямків його діяльності є імплементація кращого європейського досвіду управління регіонами в українську практику. У квітні 2013 року в Дніпропетровську пройшла перша в Україні конференція Асамблеї Європейських регіонів (АЕР). У роботі конференції взяли участь близько 200 делегатів з понад 25 країн світу.

«За підсумками роботи конференції був підписаний Протокол співпраці між Кабінетом Міністрів України та Асамблеєю Європейських регіонів. Наразі відповідно до цього Протоколу створюється Координаційний центр для імплементації кращих європейських практик в регіонах України. У тому числі - успішного досвіду землі Бранденбург», - сказав Олександр Вілкул.