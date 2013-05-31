Кравчук: Конституційна асамблея ще не готова засідати

Про це голова Конституційної асамблеї, колишній Президент України Леонід Кравчук сказав в інтерв’ю газеті “День”.

За його словами, засідання Конституційної асамблеї мають відбуватися раз на три місяці, але ця норма не є обов'язковою.

Він зазначив, що можуть бути певні відхилення від норми, якщо для цього є підстави. “А вони є: ми підготували проект Концепції змін до Конституції, напрацювали законопроект про місцеве самоврядування, працюємо над удосконаленням проекту судової реформи. Останню готувала Адміністрація Президента, її обговорювали на засіданні Асамблеї й надіслали на розгляд до Венеціанської комісії. Рішення буде винесено вже у червні. Тобто ми маємо багато підготовлених проектів, але вони не доведені до такого рівня точності, щоб їх можна було виносити на широке обговорення”, - сказав він.

Кравчук зазначив, що зараз триває обговорення в групах, комісіях, серед консультантів іде процес роботи, але не в режимі пленарних засідань. “Відверто кажучи, ми сьогодні не готові виходити на засідання, зважаючи на серйозність запропонованих змін. Серед них і питання організації центральної влади, але ми не можемо розглядати його, як і будь-яке інше питання, не дізнавшись думки Президента, який є гарантом Конституції та одним із суб’єктів внесення змін до неї. Адже Асамблея є дорадчим органом при Президентові України. Отже, потрібен час. Фактично, не залишилося жодної серйозної проблеми розбудови держави, яку ми не охопили б серйозним аналізом та не винесли б відповідних пропозицій. Щойно процес узгодження завершиться, ми негайно винесемо ці питання на засідання Конституційної асамблеї”, - зазначив Кравчук.

На уточнююче запитання, які його прогнози щодо можливої дати чергового засідання Конституційної асамблеї, Кравчук відповів: “На рівні верховного керівництва завжди дуже непросто вирішити питання швидко, навіть якщо дуже хочеться. Зараз існує певна напруженість у суспільстві через події, що відбуваються у стінах ВР і за її межами, особливо в контексті надуманої комічної ситуації з “фашистами” та “антифашистами”, яка не вкладається у нормальний політичний процес. Також ведеться активна робота з налагодження міжнародних відносин, відбувається підготовка до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Було засідання Євразійського союзу в Астані, де перебував наш Президент».

«Така політична активність і напруженість не дають мені можливості назвати точну дату. Все готово, і йдеться про узгодження позицій”, - підкреслив він.