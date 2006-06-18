Росіяни тримають ”Ющенка” поруч з ”салом” і ”газом”

Росіяни і українці більше дистанційовані один від одного, ніж громадяни Російської Федерації і Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного серед жителів Санкт-Петербурга, які представила в Лівадії на міжнародній конференції "Росія, Україна, Білорусь 1991-2006. Трансформації суспільної свідомості: соціум і еліти" завідувачка лабораторією етнічної соціології і психології НДІ комплексних соціальних досліджень Санкт-петербурзького державного університету Зінаїда СИКЕВИЧ.

За її словами, незважаючи на те, що жителі Петербургу "досить специфічні", їхні відповіді сильно не відрізнятимуться від відповідей росіян. Отже, згідно з проведеним соцопитуванням, росіяни асоціюють РФ із наступними поняттями: «Батьківщина», «ПУТІН», «сила», «велич», «простір», «величезна», «самовар», «кожух», «Москва», «держава», «горілка».

При слові "Україна" найхарактерніші для петербуржців асоціації «сало», «Крим», "помаранчева революція", «газ», «горілка», «ЮЩЕНКО», «Київ», «хохли», «Тимошенко», «націоналізм». Причому, як зазначила З.СИКЕВИЧ, росіяни згадують лідерку БЮТ у зв`язку з її зачіскою "коса ТИМОШЕНКО". При слові "Білорусь" у жителів Росії виникають такі асоціації, як: «ЛУКАШЕНКО», «бульба», «мітинги», «партизани», «Друга Світова війна», «брати», «Біловезька пуща», «зайчики», «трикотаж».

Інші асоціації пов`язані зі словами "росіяни", "українці" і "білоруси". Петербуржці асоціюють росіян із словами "лінь», «доброта», «відвертість», «гостинність», «дружелюбність», «терпіння», “пияцтво”, українців - зі словами "хитрість», «жадібність», «гостинність», «доброта», «нахабство», “націоналізм", білорусів - з «дружелюбністю», «добротою», «гостинністю», «відвертістю», «простодушністю» і «спокоєм».

Як зазначила З.СИКЕВИЧ, подібне дослідження вже проводилося в 1994 році, і тоді у відповідях городян при згадці України і українців жодного разу не називалося слово "націоналізм". "Все це говорить про етносоціальну дистанцію, що розширюється, між росіянами, з одного боку, і українцями - з другого боку», - резюмувала завідувачка лабораторією етнічної соціології і психології. «Що ж до росіян і білорусів, дистанція існує, але вона явно менше. Білорусь значно ближче до Росії, ніж Україна", зазначила вона.

Як наголосила З.СИКЕВИЧ, дистанція в ставленні до України особливо характерна для молодих росіян, старше покоління, навпаки, прагне до ближчих зв`язків з Україною і українцями. "Тяга до об`єднання хоча і зберігається, але відрізняє в основному старше покоління. Молодь вважає нормальним, що Україна і Білорусь - суверенні держави", зазначила завідувачка лабораторією етнічної соціології і психології НДІ комплексних соціальних досліджень Санкт-петербурзького держуніверситету.