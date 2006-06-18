Українських чоловіків потрібно позитивно дискримінувати

Українські соціологи та політики пропонують встановити гендерну рівність на роботі

На кожного держслужбовця по жінці. Таку квоту на робочі місця пропонують деякі українські соціологи та політики. Вони переконані, що гендерна рівність в Україні існуватиме лише тоді, коли в усіх сферах однаково працюватимуть і жінки, і чоловіки.

Анастасія Хутько - консультант з маркетингу у впливовій аудиторській компанії. Жінок тут працює так само багато, як і чоловіків. Сучасним керівникам підприємств вигідно, щоб їхні працівники були професіоналами, переконана пані Анастасія. Тому гендерної дискримінації у роботі просто не може бути.

Анастасія Хутько, консультант з маркетингу:

- Враховується професіоналізм та якість послуг, які надаються нашими професіоналами. Тому конкуренції з боку чоловіків, як такової, я думаю, немає.

Рівноправ`я між жінками та чоловіками в Україні не існує, - твердять соціологи. Майже усі керівні та високооплачувані державні посади обіймають чоловіки. А більшість роботодавців не наймають на роботу жінок через побоювання, що потім вона піде у декрет. Відтак, колишнім відмінницям у школі, як правило, важко реалізуватися у престижній роботі. Щоб уникнути такої несправедливості, в державних органах влади треба запровадити гендерну квоту, - переконані деякі українські соціологи та політики. Вирівняти кількість працюючих чоловіків та жінок пропонують, зокрема, так званою позитивною дискримінацією чоловіків.

Ольга Костенко, заступник міністра культури та туризму:

- В системі ООН, в системі ЄС, в системі Ради Європи завжди в анонсі на ту чи іншу посаду є параграф, в якрму написано: жінка-кандидат на цю посаду буде розглядатися в преференеційному порядку. ...Я думаю, що для нас в Україні дуже необхідно вводити саме таку систему позитивної дискримінації.

Лариса Кобелянська, керівник Програми рівних можливостей ПРООН:

- Щорічні звіти ООН про розвиток людини свідчать про те, що лише ті країни, які мають високий показник представництва жінок, мають високі показники економічного розвитку.

Гендерна рiвнiсть - одна з ознак правової держави. В більшості розвинених країн жінки на рівні із чоловіками працюють в усіх сферах, зокрема, в бізнесі та органах державної влади. Українські ж представниці прекрасної статі нерідко знаходять собі високооплачувану роботу лише за кордоном.

5 канал